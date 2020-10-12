Диетолог рассказала о продуктах, способных ускорить старение организма

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Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов врач-диетолог Марина Макиша рассказала о продуктах, способных ускорить старение организма.
Диетолог рассказала о продуктах, способных ускорить старение организма
  • Pixabay

«Все продукты, которые содержат сахар, белую муку, крахмал ( так называемые рафинированные углеводы), приводят к развитию сахарного диабета и ускорению старения организма», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, эти же продукты в случае чрезмерного употребления препятствуют процессу нормального биосинтеза белка в организме, что также ускоряет старение.

Кроме того, Макиша напомнила об исследовании американских коллег, в котором говорится о вреде жареной пищи.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию в пандемию.

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