Диетолог рассказала о продуктах, способных ускорить старение организма
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«Все продукты, которые содержат сахар, белую муку, крахмал ( так называемые рафинированные углеводы), приводят к развитию сахарного диабета и ускорению старения организма», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».
По её словам, эти же продукты в случае чрезмерного употребления препятствуют процессу нормального биосинтеза белка в организме, что также ускоряет старение.
Кроме того, Макиша напомнила об исследовании американских коллег, в котором говорится о вреде жареной пищи.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию в пандемию.