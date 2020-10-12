В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее количество заболевших достигло 5185. Выздоровели 3650, за последние 24 часа — 84.
Также стало известно, что в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах выявлено 490 случаев COVID-19. Об этом информирует nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
Заболели 128, 208 и 154 человека соответственно.
Ранее в Челябинской области рассказали о ситуации с COVID-19.