В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Калининградской области зафиксировали 75 случаев COVID-19.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее количество заболевших достигло 5185. Выздоровели 3650, за последние 24 часа — 84.

Также стало известно, что в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах выявлено 490 случаев COVID-19. Об этом информирует nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Заболели 128, 208 и 154 человека соответственно.

Ранее в Челябинской области рассказали о ситуации с COVID-19.