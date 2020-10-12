В Госдуме поддержали идею о камерах для палат тяжелобольных
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Тумусов назвал данное предложение «абсолютно правильной» инициативой.
«В больницах действительно кнопки-то есть, но видеокамерами палаты, где (лежат. — RT) тяжелобольные, можно было бы обеспечить. Обычно, например, лежат несколько больных, врач просто обходит, смотрит... Если бы монитор стоял, дежурная сестра могла бы определять по видеокамере, если какая-то (критическая. — RT) ситуация», — пояснил собеседник RT.
По словам депутата, «в серьёзных больницах всё это есть», поскольку такие учреждения, как отметил он, компьютеризированы.
«Но там, где нет, надо будет, естественно, сделать», — заключил парламентарий.
Ранее Сухарев предложил оборудовать больничные палаты для инвалидов и тяжелобольных видеокамерами и кнопками экстренного вызова.
Подробнее — в материале RT.