В России предложили оснастить камерами больничные палаты тяжелобольных

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил оборудовать больничные палаты для инвалидов и тяжелобольных видеокамерами и кнопками экстренного вызова. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В своём обращении депутат напомнил о случаях, когда тяжелобольным пациентам в больницах не оказывали помощь из-за невозможности вызвать персонал.

В связи с этим он призывает установить камеры видеонаблюдения и кнопки экстренного вызова в палатах, которые ими ещё не оборудованы.

«Прошу вас рассмотреть возможность установки в больницах, клиниках, госпиталях, медицинских центрах для ухода за тяжелобольными и инвалидами, кнопок экстренного вызова медперсонала, которые уже используются в некоторых медицинских учреждениях Российской Федерации, а также возможность установки камер видеонаблюдения в больничных палатах таких медицинских учреждений», — говорится в тексте обращения.

В 2019 году в Общероссийском народном фронте (ОНФ) разработали индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи для 25 регионов страны.

Как сообщили RT в пресс-службе движения, в число пилотных вошли Московская, Волгоградская, Кемеровская и Сахалинская области, а также Санкт-Петербург, Татарстан, Ставропольский край и Дагестан.