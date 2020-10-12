В России предложили оснастить камерами больничные палаты тяжелобольных

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил оборудовать больничные палаты для инвалидов и тяжелобольных видеокамерами и кнопками экстренного вызова. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В России предложили оснастить камерами больничные палаты тяжелобольных
  • РИА Новости

В своём обращении депутат напомнил о случаях, когда тяжелобольным пациентам в больницах не оказывали помощь из-за невозможности вызвать персонал.

В связи с этим он призывает установить камеры видеонаблюдения и кнопки экстренного вызова в палатах, которые ими ещё не оборудованы.

«Прошу вас рассмотреть возможность установки в больницах, клиниках, госпиталях, медицинских центрах для ухода за тяжелобольными и инвалидами, кнопок экстренного вызова медперсонала, которые уже используются в некоторых медицинских учреждениях Российской Федерации, а также возможность установки камер видеонаблюдения в больничных палатах таких медицинских учреждений», — говорится в тексте обращения.

В 2019 году в Общероссийском народном фронте (ОНФ) разработали индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи для 25 регионов страны.

Как сообщили RT в пресс-службе движения, в число пилотных вошли Московская, Волгоградская, Кемеровская и Сахалинская области, а также Санкт-Петербург, Татарстан, Ставропольский край и Дагестан.

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