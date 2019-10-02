ОНФ разработал региональные программы по развитию паллиативной помощи

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) разработали индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи для 25 регионов страны. Об этом RT заявили в пресс-службе движения.

Разработкой индивидуальных программ, которые рассчитаны на период с 2020 по 2024 год, занималась команда проекта ОНФ «Регион заботы».

В число пилотных, в частности, вошли Московская, Волгоградская, Кемеровская и Сахалинская области, а также Санкт-Петербург, Татарстан, Ставропольский край и Дагестан.

Как отметили в ОНФ, при составлении индивидуальных программ эксперты учитывали потребность взрослых и детей в паллиативной помощи, плотность населения в каждом районе, транспортную доступность больниц, существующую инфраструктуру паллиативной помощи и экономическую ситуацию в регионе.

«Безусловно, реализация такой программы требует большого труда и от регионального Минздрава, и от соцзащиты, и от заместителя губернатора по социальной политике, и от медицинских и социальных работников, которые заняты в этой сфере. С другой стороны, регионы лучше понимают свою специфику и свои потребности. И некоторые в споре с нами свою позицию отстаивали», — рассказала член центрального штаба ОНФ, идеолог проекта Нюта Федермессер.

Главная цель программы — сделать паллиативную помощь на дому максимально доступной. Так, регионам предлагается открывать отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи и увеличивать число бригад в составе действующих отделений.

Если населённые пункты находятся в труднодоступных районах, оказывать паллиативную помощь смогут медработники фельдшерско-акушерских пунктов и врачи общей практики.

Подробнее — в материале RT.

С мая вступило в силу постановление правительства, согласно которому российские граждане смогут получать паллиативную помощь в течение семи дней с дня запроса. Ранее заявка рассматривалась от 15 до 30 дней.