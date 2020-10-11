Гинцбург рассказал о реакции на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин

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Реакции на вакцину от коронавирусной инфекции у мужчин и женщин проявляются одинаково, но статистически достоверная информация будет только после завершения пострегистрационных испытаний. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу», — цитирует РИА Новости ответ Гинцбурга на вопрос о разнице в реакции на вакцину от коронавируса у мужчин и женщин.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что продолжительность иммунитета к коронавирусу зависит от того, в какой форме у человека протекало заболевание.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у неё появились антитела к коронавирусной инфекции после введения вакцины, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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