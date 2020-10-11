Гинцбург рассказал о реакции на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин
«Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу», — цитирует РИА Новости ответ Гинцбурга на вопрос о разнице в реакции на вакцину от коронавируса у мужчин и женщин.
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что продолжительность иммунитета к коронавирусу зависит от того, в какой форме у человека протекало заболевание.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у неё появились антитела к коронавирусной инфекции после введения вакцины, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».