У потерявших сознание детей под Псковом не выявили следов отравления

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Химико-токсикологическое исследование не выявило наркотических и психотропных веществ в организме школьников, потерявших сознание на линейке в Псковской области, заявили в региональном главке Следственного комитета России.
У потерявших сознание детей под Псковом не выявили следов отравления
  • РИА Новости

«Химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат. У двух детей отмечены лишь признаки приёма противовирусных препаратов», — цитирует Интерфакс помощника руководителя регионального главка Антона Доброхотова.

По его словам, школьникам поставлен диагноз «синдром вегетативной дисфункции».

В то же время следователи продолжают работать в тесном контакте с родителями и рассматривают различные версии инцидента.

13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в школе в Великих Луках.

Прокуратура начала проверку после инцидента со школьниками под Псковом.

Одна из школьниц в беседе с телеканалом «360» прокомментировала инцидент, произошедший на линейке в Великих Луках.

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