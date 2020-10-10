У потерявших сознание детей под Псковом не выявили следов отравления
- РИА Новости
«Химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат. У двух детей отмечены лишь признаки приёма противовирусных препаратов», — цитирует Интерфакс помощника руководителя регионального главка Антона Доброхотова.
По его словам, школьникам поставлен диагноз «синдром вегетативной дисфункции».
В то же время следователи продолжают работать в тесном контакте с родителями и рассматривают различные версии инцидента.
13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в школе в Великих Луках.
Прокуратура начала проверку после инцидента со школьниками под Псковом.
Одна из школьниц в беседе с телеканалом «360» прокомментировала инцидент, произошедший на линейке в Великих Луках.