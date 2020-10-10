Снимки из космоса помогли найти сбросившее воды у Камчатки судно

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Власти Камчатского края смогли с помощью спутниковых снимков обнаружить судно, которое сбросило воды, проходя мимо Халактырского пляжа 23 сентября. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Снимки из космоса помогли найти сбросившее воды у Камчатки судно
  • ©Роскосмос

«Внимательный мониторинг космических снимков, дистанционное зондирование земли дают первые результаты. По данным Института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в семь утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды. Сам объём очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории», — приводит слова губернатора пресс-служба камчатского правительства.

Солодов подчеркнул, что «даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено».

«Данные уже переданы в правоохранительные органы», — сказал он.

По его словам, этот факт говорит о том, что имеющаяся система мониторинга позволяет добиваться ответственности всех нарушителей природоохранного законодательства, однако ей просто «не умеют пользоваться».

«Комплексные системы будем запускать в ближайшее время. Они позволят нам быть уверенными, что ни один нарушитель, ни один человек, загрязняющий природу, не уйдёт от ответственности», — подытожил Солодов.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что исследования проб морской воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу — в 2,5 раза. При этом исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная не показали следов ядовитых веществ.

3 октября СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики СК России из-за возможной экологической катастрофы в регионе.

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