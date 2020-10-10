Снимки из космоса помогли найти сбросившее воды у Камчатки судно

Власти Камчатского края смогли с помощью спутниковых снимков обнаружить судно, которое сбросило воды, проходя мимо Халактырского пляжа 23 сентября. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Внимательный мониторинг космических снимков, дистанционное зондирование земли дают первые результаты. По данным Института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в семь утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды. Сам объём очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории», — приводит слова губернатора пресс-служба камчатского правительства.

Солодов подчеркнул, что «даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено».

«Данные уже переданы в правоохранительные органы», — сказал он.

По его словам, этот факт говорит о том, что имеющаяся система мониторинга позволяет добиваться ответственности всех нарушителей природоохранного законодательства, однако ей просто «не умеют пользоваться».

«Комплексные системы будем запускать в ближайшее время. Они позволят нам быть уверенными, что ни один нарушитель, ни один человек, загрязняющий природу, не уйдёт от ответственности», — подытожил Солодов.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что исследования проб морской воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу — в 2,5 раза. При этом исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная не показали следов ядовитых веществ.

3 октября СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики СК России из-за возможной экологической катастрофы в регионе.