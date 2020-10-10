В Минздраве рассказали о состоянии истощённой девочки из Карпинска
- РИА Новости
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Как пишет ТАСС, в пятницу, 9 октября, авиаборт медицины катастроф доставил младенца в областную детскую клиническую больницу № 1 Екатеринбурга.
У ребёнка наблюдается дистрофия третьей степени.
«Состояние ребёнка стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться», — сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Карпинске (Свердловская область) у женщины дома обнаружили шестимесячную девочку в истощённом состоянии.
Как писало URA.RU, прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту истязания истощённого ребёнка.