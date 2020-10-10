В Минздраве рассказали о состоянии истощённой девочки из Карпинска

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Состояние шестимесячной девочки, которую нашли в истощённом состоянии в Карпинске, стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В Минздраве рассказали о состоянии истощённой девочки из Карпинска
  • РИА Новости
  • © Фото из личного архива

Как пишет ТАСС, в пятницу, 9 октября, авиаборт медицины катастроф доставил младенца в областную детскую клиническую больницу № 1 Екатеринбурга.

У ребёнка наблюдается дистрофия третьей степени.

«Состояние ребёнка стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться», — сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Карпинске (Свердловская область) у женщины дома обнаружили шестимесячную девочку в истощённом состоянии.

Как писало URA.RU, прокуратура Свердловской области организовала проверку по  факту истязания истощённого ребёнка.

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