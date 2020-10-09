СК возбудил дело после обнаружения истощённого ребёнка в Карпинске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Карпинске (Свердловская область) у женщины дома обнаружили шестимесячную девочку в истощённом состоянии.
СК возбудил дело после обнаружения истощённого ребёнка в Карпинске
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Карпинска 1982 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК России (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии)», — говорится в сообщении ведомства.

По материалам уголовного дела, в одной из квартир дома по улице Куйбышева в городе Карпинске «несколько знакомых хозяйки жилища обнаружили новорождённую девочку в истощённом состоянии».

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Троицке Челябинской области прохожие обнаружили скелет младенца.

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