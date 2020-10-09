Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту истязания истощённого ребёнка

Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту истязания истощённого ребёнка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что в доме была обнаружена новорождённая девочка в истощённом состоянии. Дома детское питание, кроватка, средства гигиены отсутствуют», — цитирует издание старшего помощника прокурора региона Марину Канатову.

Со своей стороны, начальник пресс-службы областного ГУ МВД России Валерий Горелых рассказал, что сотрудники из подразделения дознания ОП №32 возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Как сообщает издание Life.ru, в настоящее время ребёнок находится в тяжёлом состоянии в больнице, у него диагностирована гипотрофия третьей степени и имеются подозрения на ряд других заболеваний.

Женщина отправлена в психдиспансер. Семья на учёте не состояла.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Карпинске (Свердловская область) у женщины дома обнаружили шестимесячную девочку в истощённом состоянии.