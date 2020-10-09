В Тамбовской области развернут дополнительную ПЦР-лабораторию

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На базе Тамбовской областной клинической больницы намерены развернуть дополнительную ПЦР-лабораторию, чтобы увеличить охват населения тестированием на наличие COVID-19.
В Тамбовской области развернут дополнительную ПЦР-лабораторию
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

«Открытие лаборатории снимет вопросы с тестированием на коронавирус, потребность в котором сейчас возросла, поскольку тест требуется не только для выявления заболевших среди лиц с симптомами респираторных заболеваний, но и также тем, кто выезжает за пределы региона, и тем, кто госпитализируется в рамках оказания плановой медицинской помощи», — заявила первый заместитель начальника управления здравоохранения Ольга Виницкая.

По её словам, помимо тестирования на COVID-19, нужно исследовать и на грипп, на другие заболевания.

Новая лаборатория сможет выполнять до тысячи тестов в день. Как ожидается, она заработает в ближайшее время.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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