В Тамбовской области развернут дополнительную ПЦР-лабораторию
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
«Открытие лаборатории снимет вопросы с тестированием на коронавирус, потребность в котором сейчас возросла, поскольку тест требуется не только для выявления заболевших среди лиц с симптомами респираторных заболеваний, но и также тем, кто выезжает за пределы региона, и тем, кто госпитализируется в рамках оказания плановой медицинской помощи», — заявила первый заместитель начальника управления здравоохранения Ольга Виницкая.
По её словам, помимо тестирования на COVID-19, нужно исследовать и на грипп, на другие заболевания.
Новая лаборатория сможет выполнять до тысячи тестов в день. Как ожидается, она заработает в ближайшее время.
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