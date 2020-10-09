Эксперт оценил ситуацию с иммунной прослойкой в России

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Кандидат медицинских наук, директор Научного центра по вирусным инфекциям Георгий Викулов оценил ситуацию с иммунной прослойкой в России.
Эксперт оценил ситуацию с иммунной прослойкой в России
  • РИА Новости

«Сегодня в России размер иммунной прослойки порядка 30%. Конечно, такой процент не может обеспечить должной защиты. Но в некоторой степени всё-таки вносит свой вклад в сдерживание распространения инфекции», — цитирует эксперта kp.ru.

Викулов также отметил, что осенью идёт сезонный подъём заболеваемости ОРВИ, свои коррективы внесёт и похолодание.

Как добавил эксперт, вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции даст преимущества тем, кто вовремя сделает прививки.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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