Эксперт оценил ситуацию с иммунной прослойкой в России

Кандидат медицинских наук, директор Научного центра по вирусным инфекциям Георгий Викулов оценил ситуацию с иммунной прослойкой в России.

«Сегодня в России размер иммунной прослойки порядка 30%. Конечно, такой процент не может обеспечить должной защиты. Но в некоторой степени всё-таки вносит свой вклад в сдерживание распространения инфекции», — цитирует эксперта kp.ru.

Викулов также отметил, что осенью идёт сезонный подъём заболеваемости ОРВИ, свои коррективы внесёт и похолодание.

Как добавил эксперт, вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции даст преимущества тем, кто вовремя сделает прививки.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.