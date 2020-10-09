В Челябинской области рассказали об изменениях в правилах вызова скорой

В Челябинской области рассказали об изменениях, касающихся правил вызова скорой помощи.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

Скорая не будет выезжать на несложные вызовы — данные станут передавать в поликлинику или неотложку.

«В связи с сезонным ростом гриппа и ОРВИ резко увеличилось количество вызовов скорой помощи. В сутки только диспетчеры 03 получают более двух тысяч вызовов. Первоочередными являются те, что представляют угрозу жизни больного: это пациенты после ДТП, с ранениями, серьёзными бытовыми травмами, сердечно-сосудистыми патологиями (инфаркт, инсульт) и так далее», — пояснили в пресс-службе министерства.

В поликлинику или неотложную помощь будут передавать вызовы в случае пищевого отравления, обморока или плохого самочувствия.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге планируют закупить 310 машин скорой помощи к 2023 году.