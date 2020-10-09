Диетолог дала рекомендации по питанию в пандемию

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Диетолог Маргарита Королёва дала рекомендации по питанию в пандемию.
Диетолог дала рекомендации по питанию в пандемию
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«В период пандемии нужно есть то, что организм хорошо усваивает. Если мы будем есть натуральные продукты — мясо птицы, рыбу, салаты из овощей и зелени, орехи, зерновые, то мы поддержим безупречную работу всех систем организма, и иммунную защиту в том числе», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, чтобы белки хорошо усваивались, нужно сочетать их с правильными гарнирами — овощными и зелёными салатами.

Что касается молочных продуктов, то эксперт советует отказаться от обезжиренных вариантов на время пандемии.

«Насыщенные жиры обеспечивают клеточный иммунитет даже на уровне альвеолярного аппарата лёгких», — пояснила она.

Кроме того, Королёва рекомендовала убрать из рациона фастфуд и сладости.

Ранее член Национального общества диетологов, врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, как не переедать по ночам.

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