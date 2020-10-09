Минздрав заявил об отсутствии дефицита лекарств для лечения COVID-19

В пресс-службе Минздрава России заявили об отсутствии дефицита лекарств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Министерство здравоохранения проводит ежедневный мониторинг наличия лекарственных препаратов, необходимых для лечения больных COVID-19, в системе маркировки. Дефицита не наблюдается», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что, по данным на 7 октября, в обороте находилось около 200 тыс. противовирусных препаратов для лечения коронавируса — «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир».

Ранее вирусолог, профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с пандемией.