Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией

Вирусолог, профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с пандемией.

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что с весны мало что изменилось.

По его мнению, весенняя статистика и последние данные отличаются, сейчас цифры «более правильные».

Он также указал, что вирус меняется и становится менее патогенным.

«А с другой стороны, медицина не стоит на месте, отрабатываются лекарства. Лечение будет улучшаться», — заявил Альтштейн в беседе с URA.RU.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев оценил ситуацию с COVID-19.