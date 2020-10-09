Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией

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Вирусолог, профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с пандемией.
Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что с весны мало что изменилось.

По его мнению, весенняя статистика и последние данные отличаются, сейчас цифры «более правильные».

Он также указал, что вирус меняется и становится менее патогенным.

«А с другой стороны, медицина не стоит на месте, отрабатываются лекарства. Лечение будет улучшаться», — заявил Альтштейн в беседе с URA.RU.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев оценил ситуацию с COVID-19.

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