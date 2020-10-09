Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией
- РИА Новости
В беседе с телеканалом «360» он отметил, что с весны мало что изменилось.
По его мнению, весенняя статистика и последние данные отличаются, сейчас цифры «более правильные».
Он также указал, что вирус меняется и становится менее патогенным.
«А с другой стороны, медицина не стоит на месте, отрабатываются лекарства. Лечение будет улучшаться», — заявил Альтштейн в беседе с URA.RU.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев оценил ситуацию с COVID-19.