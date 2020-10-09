Эксперт прокомментировал ситуацию с пандемией в России

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Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.
Эксперт прокомментировал ситуацию с пандемией в России
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что по сравнению с весной в стране стали делать на порядок больше тестов.

«Поэтому на самом деле при весенних объёмах тестирования сейчас был бы гораздо меньший пик», — сказал эксперт.

Кроме того, отметил Волчков, некоторые граждане расслабились, им очень хочется вернуться к нормальной жизни, поэтому они не носят маски.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили более 12 тыс. случаев коронавируса.

Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, прокомментировал в беседе с URA.RU ситуацию с COVID-19.

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