Патриарх Кирилл назвал пандемию «сильным звонком» человечеству

Пандемия коронавируса является сильным и, может, последним звонком для человечества, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в проповеди после богослужения в храме князя Александра Невского. Его слова приводит пресс-служба РПЦ.

«Может быть, пандемия, которая действительно захватила весь мир и потребовала от людей налагать на себя очень большие самоограничения, то есть в каком-то смысле жить не по закону похоти, многому нас научит», — сказал он.

По его словам, если у человека не хватает разумения, силы воли и «подлинного целеполагания», чтобы жить не по закону похоти, то Господь призывает изменить свою жизнь ради здоровья.

«Уединение, отказ от достижения целей, которые ещё вчера казались важными и необходимыми, — действительно, сам Бог предоставляет нам возможность о многом подумать, многое переосмыслить», — добавляет патриарх.

Как отметил патриарх Кирилл, возможно, человечество дошло «до некой точки», а Господь погружает людей в такую ситуацию, чтобы она не оказалась точкой невозврата.

«Чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, всё напряжение ума и воли», — добавляет он.

Главный вывод из этой «напасти», подчёркивает он, в том, что такие события «не могут происходить вне Божественного промысла».

«Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас», — отметил он.

По его словам, это сигнал от Господа для того, чтобы человечество научилось иначе мыслить и относиться к каждодневным обязанностям, научилось преодолевать суету жизни и больше думать о спасении души.

Ранее патриарх Кирилл ушёл на карантин после контакта с заболевшим COVID-19.

Как отмечали в РПЦ, он здоров и продолжает работать.

В марте патриарх предложил посмотреть на коронавирусную инфекцию как на милость Божию.