В РПЦ рассказали о состоянии ушедшего на карантин патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ушедший на карантин из-за контакта с больным коронавирусом, здоров и продолжает работать. Об этом сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда.

«Предстоятель Русской церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме», — написал он в Telegram.

По его словам, самоизоляция священнослужителя является примером ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих в условиях пандемии.

Ранее патриарх рассказал, что отменил традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, поскольку ушёл на карантин.