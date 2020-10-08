В РПЦ рассказали о состоянии ушедшего на карантин патриарха Кирилла

Короткая ссылка
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ушедший на карантин из-за контакта с больным коронавирусом, здоров и продолжает работать. Об этом сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда.
В РПЦ рассказали о состоянии ушедшего на карантин патриарха Кирилла
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«Предстоятель Русской церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме», — написал он в Telegram.

По его словам, самоизоляция священнослужителя является примером ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих в условиях пандемии.

Ранее патриарх рассказал, что отменил традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, поскольку ушёл на карантин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить