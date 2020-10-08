В РПЦ рассказали о состоянии ушедшего на карантин патриарха Кирилла
- © РИА Новости / Сергей Пятаков
«Предстоятель Русской церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме», — написал он в Telegram.
По его словам, самоизоляция священнослужителя является примером ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих в условиях пандемии.
Ранее патриарх рассказал, что отменил традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, поскольку ушёл на карантин.