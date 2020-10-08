Патриарх Кирилл ушёл на карантин после контакта с больным COVID-19
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- РИА Новости
«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция», — говорится в тексте.
Как отметил глава РПЦ, время, необходимое для его личного карантина, ещё не истекло, и он посчитал невозможным подвергать всех опасности инфицирования.
В сентябре главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета госпитализировали с коронавирусом.