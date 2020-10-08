В Нижегородской области одобрили изменения в переводе офисных работников на удалёнку
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Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.
Как заявил Никитин, новые требования направлены на то, чтобы сохранить в полном объёме деятельность организаций.
«Большинство предприятий этой весной уже практиковали такой формат работы. Появилось много новых цифровых инструментов. Однако изменения не коснутся сотрудников, чьё присутствие необходимо для обеспечения производственных процессов», — сказал он.
Организации, где работают более 500 человек, должны обеспечить разное время начала рабочего дня, его окончания, перерывов на обед.
«Технологии разведения потоков учащихся уже используются в образовательных учреждениях. Теперь в таком формате нужно работать средним и крупным организациям», — отметил Никитин.
Ранее, как сообщало ФАН, заведующий кафедрой медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил варианты терапии коронавируса.