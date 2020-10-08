В Подмосковье провели 617 тысяч тестов на антитела к COVID-19
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные регионального Минздрава.
Тест помогает выявить антитела к коронавирусу, их нашли у 20% обследованных.
«Сама ИФА-диагностика даёт информацию о том, переболел ли пациент коронавирусом ранее, в том числе в бессимптомной форме», — цитирует издание министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.
Она подчеркнула, что для лиц с признаками простуды и заболевания это бесплатное исследование, сделать его можно по ОМС.
Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.