В Подмосковье провели 617 тысяч тестов на антитела к COVID-19

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В Московской области провели 617 тыс. тестов на антитела к коронавирусу.
В Подмосковье провели 617 тысяч тестов на антитела к COVID-19
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Тест помогает выявить антитела к коронавирусу, их нашли у 20% обследованных.

«Сама ИФА-диагностика даёт информацию о том, переболел ли пациент коронавирусом ранее, в том числе в бессимптомной форме», — цитирует издание министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.

Она подчеркнула, что для лиц с признаками простуды и заболевания это бесплатное исследование, сделать его можно по ОМС.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.

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