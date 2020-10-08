СК завершил расследование дела создателя проекта «Омбудсмен полиции»

Короткая ссылка
Следственный комитет России сообщил, что завершил расследование уголовного дела создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
СК завершил расследование дела создателя проекта «Омбудсмен полиции»
  • © СК РФ

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Воронцова», — приводит ТАСС сообщение СК.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Воронцов был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве. Как отмечал адвокат Сергей Бадамшин, Воронцова допросили по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего сотрудника МВД, вину он не признаёт.

Дорогомиловский суд Москвы продлил срок его ареста до 6 ноября. Также сообщалось, что следователи возбудили в отношении него ещё семь дел.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить