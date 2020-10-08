СК завершил расследование дела создателя проекта «Омбудсмен полиции»
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«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Воронцова», — приводит ТАСС сообщение СК.
Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Воронцов был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве. Как отмечал адвокат Сергей Бадамшин, Воронцова допросили по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего сотрудника МВД, вину он не признаёт.
Дорогомиловский суд Москвы продлил срок его ареста до 6 ноября. Также сообщалось, что следователи возбудили в отношении него ещё семь дел.