СК завершил расследование дела создателя проекта «Омбудсмен полиции»

Следственный комитет России сообщил, что завершил расследование уголовного дела создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Воронцова», — приводит ТАСС сообщение СК.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Воронцов был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве. Как отмечал адвокат Сергей Бадамшин, Воронцова допросили по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего сотрудника МВД, вину он не признаёт.

Дорогомиловский суд Москвы продлил срок его ареста до 6 ноября. Также сообщалось, что следователи возбудили в отношении него ещё семь дел.