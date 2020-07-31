Суд продлил арест основателю проекта «Омбудсмен полиции»
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- РИА Новости
«Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей Воронцову до 6 ноября», — приводит ТАСС решение судьи.
Ранее Воронцов был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве.
Как отмечал адвокат Сергей Бадамшин, Воронцова допросили по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего сотрудника МВД, вину он не признаёт.
Воронцову было предъявлено обвинение.