Суд продлил арест основателю проекта «Омбудсмен полиции»

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Дорогомиловский суд Москвы продлил срок ареста основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову до 6 ноября.
Суд продлил арест основателю проекта «Омбудсмен полиции»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей Воронцову до 6 ноября», — приводит ТАСС решение судьи.

Ранее Воронцов был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве. 

Как отмечал адвокат Сергей Бадамшин, Воронцова допросили по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего сотрудника МВД, вину он не признаёт.

Воронцову было предъявлено обвинение.

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