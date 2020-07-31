Суд продлил арест основателю проекта «Омбудсмен полиции»

Дорогомиловский суд Москвы продлил срок ареста основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову до 6 ноября.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей Воронцову до 6 ноября», — приводит ТАСС решение судьи.

Ранее Воронцов был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве.

Как отмечал адвокат Сергей Бадамшин, Воронцова допросили по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего сотрудника МВД, вину он не признаёт.

Воронцову было предъявлено обвинение.