Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

«Задержан житель столицы, администратор групп в социальных сетях и мессенджерах. Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера», — сказал Васенин.

На уточняющий вопрос, идёт ли речь о Воронцове, Васенин ответил утвердительно.

Как сообщается, задержанный якобы «потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ».

14 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в сообществе социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в главке СК по Санкт-Петербургу.

По информации следствия, 2 апреля «на стене одного из сообществ» в соцсети «ВКонтакте» «неустановленным лицом от имени пользователя Владимира Воронцова» была размещена информация, что в одном из военных учебных заведений якобы 70% заболели коронавирусом.

«В указанном институте среди сотрудников и обучающихся случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало», — подчеркнули в СК.

Ранее RT сообщал, что в Санкт-Петербурге возбудили дело об административном правонарушении из-за публикации в сообществе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» о якобы заболевших коронавирусной инфекцией в институте ФСБ.