Основателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявлено обвинение

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Следствие предъявило основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве и собирается просить суд о его аресте. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
Основателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявлено обвинение
  • АГН «Москва»
  • © Кадр ОТР - Общественное Телевидение России

По его словам, задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 163 УК «Вымогательство группы лиц по предварительному сговору» «в инкриминируемом деянии», передаёт ТАСС.

«Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал он.

Ранее Васенин сообщил, что Воронцов был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве. 

Как отмечал адвокат Сергей Бадамшин, Воронцова допросили по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего сотрудника МВД, вину он не признаёт.

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