Основателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявлено обвинение
- АГН «Москва»
- © Кадр ОТР - Общественное Телевидение России
По его словам, задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 163 УК «Вымогательство группы лиц по предварительному сговору» «в инкриминируемом деянии», передаёт ТАСС.
«Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал он.
Ранее Васенин сообщил, что Воронцов был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве.
Как отмечал адвокат Сергей Бадамшин, Воронцова допросили по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего сотрудника МВД, вину он не признаёт.