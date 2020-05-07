Основателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявлено обвинение

Следствие предъявило основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве и собирается просить суд о его аресте. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

По его словам, задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 163 УК «Вымогательство группы лиц по предварительному сговору» «в инкриминируемом деянии», передаёт ТАСС.

«Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал он.

Ранее Васенин сообщил, что Воронцов был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве.

Как отмечал адвокат Сергей Бадамшин, Воронцова допросили по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего сотрудника МВД, вину он не признаёт.