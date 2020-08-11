В отношении создателя «Омбудсмена полиции» возбуждено ещё семь дел

Следователи возбудили ещё семь уголовных дел в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Всего СК расследует 14 дел, возбуждённых в отношении него.

«В отношении Воронцова возбуждено ещё шесть уголовных дел по ст. 319 УК России («Оскорбление представителя власти») — эти дела возбуждены на основании публикаций в социальной сети «ВКонтакте» — и ещё одно дело по ст. 242 УК России («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). Сегодня следователь ознакомил нас с соответствующими постановлениями», — приводит ТАСС слова одного из его адвокатов Сергея Тюленева.

Ранее Воронцов был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве.

Как отмечал адвокат Сергей Бадамшин, Воронцова допросили по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего сотрудника МВД, вину он не признаёт.

Воронцову было предъявлено обвинение.

Дорогомиловский суд Москвы продлил срок его ареста до 6 ноября.