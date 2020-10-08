В Тверской области рассказали о штрафах за нарушение масочного режима с 12 октября.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на данные администрации области.

С понедельника, 12 октября, ношение масок становится обязательным в общественном транспорте, кинотеатрах, учреждениях культуры, магазинах.

Губернатор Игорь Руденя уточнил, что в первое время нарушителей масочного режима наказывать не будут.

За нарушение можно будет привлечь к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Для граждан штраф варьируется от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

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