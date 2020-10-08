Эксперт оценил варианты терапии коронавируса

Заведующий кафедрой медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил варианты терапии коронавируса.

Об этом сообщает ФАН.

«Принципиально изменился подход к терапии. Он очень отличается от первых подходов. Он позволяет во много раз эффективней лечить пациента, потому что определена тактика лечения», — заявил эксперт на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

Он также напомнил о необходимости мер защиты — соблюдения личной гигиены и прикрывания дыхательных путей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом.