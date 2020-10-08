В ЧелГУ рассказали о переводе студентов на дистанционное обучение

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Два факультета Челябинского государственного университета перевели студентов на дистанционное обучение.
В ЧелГУ рассказали о переводе студентов на дистанционное обучение
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Институт права является одним из самых больших факультетов, здесь большинство преподавателей ведут потоковые лекции. Несмотря на то что у нас не зарегистрировано случаев коронавируса и эпидемиологическая обстановка стабильная, было принято решение с 8 октября сроком на две недели перевести обучение на дистанционную форму», — заявила пресс-секретарь ЧелГУ.

На удалёнку перешли и студенты факультета лингвистики и перевода (кроме первокурсников). Соответствующее распоряжение представили в начале недели.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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