В Крыму рассказали об ограничениях из-за ситуации с COVID-19

Индивидуальным предпринимателям и перевозчикам в Крыму запретили работать с клиентами без масок из-за ситуации с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на указ главы региона Сергея Аксёнова.

«Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги (в том числе в сфере розничной торговли, в перевозке пассажиров различными видами транспорта), не допускать обслуживание граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания», — отмечается в документе.

Ограничения продлены до 1 декабря.

Ранее, как сообщал «Крыминформ», в Крыму отчитались о закупке лекарств для лечения лёгких форм коронавируса.