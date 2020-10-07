В Крыму отчитались о закупке лекарств для лечения лёгких форм коронавируса

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Министерство здравоохранения Республики Крым закупило на 1,5—2 месяца вперёд препараты, рекомендованные для амбулаторного лечения пациентов с лёгкими и бессимптомными формами коронавирусной инфекции, которые лечатся на дому.
В Крыму отчитались о закупке лекарств для лечения лёгких форм коронавируса
  • РИА Новости

Как передаёт «Крыминформ», об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в республике сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

«Мы, в соответствии с последними рекомендациями, приобрели (препараты), и на сегодняшний день все поликлиники Симферополя получили и уже проводят лечение на дому по схеме: «Интерферон-альфа» и «Умифеновир», — сообщил он.

При этом Остапенко отметил, что министерство продолжает закупки, чтобы в регионе оставался неснижаемый запас лекарств.

В июне депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал результаты испытаний «Дексаметазона» при лечении COVID-19.

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