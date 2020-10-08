В Москве за сутки выписан 1341 лечившийся от коронавируса пациент

За сутки ещё 1341 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число превысило 257 тыс. человек.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1341 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 257 703», — приводит РИА Новости слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Ранее она заявила, что в Москве создано достаточно коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, но резерв не бесконечный.