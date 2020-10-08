В МВД назвали причину ДТП со школьным автобусом в Дагестане

Авария с участием трёх большегрузов, легкового автомобиля Lada XRAY и школьного микроавтобуса в Кизлярском районе Дагестана произошла в результате выезда одного из грузовиков на встречную полосу, сообщили в региональном МВД России.

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«Водитель грузовика выехал на встречную полосу движения и врезался в остальные (автомобили. — RT)», — приводит сообщение ТАСС. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Вечером 7 октября на 339-м км автодороги «Кавказ» в Дагестане произошла авария с участием пяти автомобилей, в том числе школьного автобуса. Трое погибли, тринадцать человек, в том числе дети, пострадали. СК начал проверку по факту ДТП.