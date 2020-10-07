СК начал проверку после ДТП с автобусом в Дагестане
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.
«Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей уполномоченными должностными лицами, бездействие которых повлекло возникновение дорожно-транспортного происшествия», — указывается в заявлении.
Согласно последним данным СК, в результате ДТП три человека скончались и ещё 13 пострадали.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Дагестане произошла авария с участием школьного автобуса.