СК начал проверку после ДТП с автобусом в Дагестане

Следователи начали проверку после крупного ДТП с участием школьного микроавтобуса около посёлка Рыбалко Кизлярского района в Дагестане.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей уполномоченными должностными лицами, бездействие которых повлекло возникновение дорожно-транспортного происшествия», — указывается в заявлении.

Согласно последним данным СК, в результате ДТП три человека скончались и ещё 13 пострадали.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Дагестане произошла авария с участием школьного автобуса.