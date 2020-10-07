Два человека погибли в ДТП с автобусом в Дагестане
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.
Уточняется, что также были госпитализированы восемь детей и один взрослый.
«По предварительным данным, двое погибших, две женщины, восемь детей и один взрослый человек доставлены в больницу после ДТП с автобусом на федеральной автодороге в Дагестане в Кизлярском районе. В ДТП участвовали пять машин», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате ДТП с автобусом пострадали 17 человек.