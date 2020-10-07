Два человека погибли в ДТП с автобусом в Дагестане

Два человека погибли в результате аварии с участием автобуса в Дагестане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.

Уточняется, что также были госпитализированы восемь детей и один взрослый.

«По предварительным данным, двое погибших, две женщины, восемь детей и один взрослый человек доставлены в больницу после ДТП с автобусом на федеральной автодороге в Дагестане в Кизлярском районе. В ДТП участвовали пять машин», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате ДТП с автобусом пострадали 17 человек.