Два человека погибли в ДТП с автобусом в Дагестане

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Два человека погибли в результате аварии с участием автобуса в Дагестане.
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Дагестане
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.

Уточняется, что также были госпитализированы восемь детей и один взрослый.

«По предварительным данным, двое погибших, две женщины, восемь детей и один взрослый человек доставлены в больницу после ДТП с автобусом на федеральной автодороге в Дагестане в Кизлярском районе. В ДТП участвовали пять машин», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате ДТП с автобусом пострадали 17 человек.

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