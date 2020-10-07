В Рязанской области рассказали о боеприпасах на горящем арсенале
- © Главное управление МЧС России по Рязанской области
«Всего на территории воинской части расположены 113 складов с ракетным и артиллерийским вооружением», — указал он РИА Новости.
Вместе с этим собеседник агентства добавил, что часть боеприпасов до момента пожара находилась на открытых площадках.
7 октября в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. На место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.
Согласно последним данным, пять человек были госпитализированы в результате происшествия.
Военные прокуроры уже начали проверку в связи с произошедшим.