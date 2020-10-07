В Рязанской области рассказали о боеприпасах на горящем арсенале

Представитель экстренных служб Рязанской области рассказал о количестве хранилищ с боеприпасами на горящем арсенале.

«Всего на территории воинской части расположены 113 складов с ракетным и артиллерийским вооружением», — указал он РИА Новости.

Вместе с этим собеседник агентства добавил, что часть боеприпасов до момента пожара находилась на открытых площадках.

7 октября в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. На место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.

Согласно последним данным, пять человек были госпитализированы в результате происшествия.

Военные прокуроры уже начали проверку в связи с произошедшим.