В Рязанской области рассказали о боеприпасах на горящем арсенале

Короткая ссылка
Представитель экстренных служб Рязанской области рассказал о количестве хранилищ с боеприпасами на горящем арсенале.
В Рязанской области рассказали о боеприпасах на горящем арсенале
  • © Главное управление МЧС России по Рязанской области

«Всего на территории воинской части расположены 113 складов с ракетным и артиллерийским вооружением», — указал он РИА Новости.

Вместе с этим собеседник агентства добавил, что часть боеприпасов до момента пожара находилась на открытых площадках.

7 октября в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. На место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.

Согласно последним данным, пять человек были госпитализированы в результате происшествия.

Военные прокуроры уже начали проверку в связи с произошедшим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить