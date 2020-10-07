Пятерых человек госпитализировали после пожара в Рязанской области
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- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Рязанской области Сергей Кузьминов.
«Госпитализированы пять человек. Двое в Скопинскую районную больницу и трое — в Ряжскую районную больницу», — сказал он.
Ранее сообщалось, что два человека получили травмы в результате взрывов на складах с боеприпасами в Скопинском районе Рязанской области.
7 октября в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. На место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.
Военные прокуроры уже начали проверку в связи с произошедшим.