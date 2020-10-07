Пятерых человек госпитализировали после пожара в Рязанской области

Пять человек были госпитализированы после пожара на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области.

Об этом ТАСС сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Рязанской области Сергей Кузьминов.

«Госпитализированы пять человек. Двое в Скопинскую районную больницу и трое — в Ряжскую районную больницу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что два человека получили травмы в результате взрывов на складах с боеприпасами в Скопинском районе Рязанской области.

7 октября в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. На место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.

Военные прокуроры уже начали проверку в связи с произошедшим.