Власти Нижегородской области поручили усилить контроль за ношением масок в магазинах

Короткая ссылка
Власти Нижегородской области поручили усилить контроль за соблюдением масочного режима в магазинах.
Власти Нижегородской области поручили усилить контроль за ношением масок в магазинах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.

«Использовать средства индивидуальной защиты необходимо всё время, пока покупатель находится в магазине. Я прошу жителей отнестись с пониманием, если сотрудники торговых точек попросят вас соблюдать меры безопасности», — заявил заместитель губернатора Андрей Саносян.

По его словам, нельзя позволить коронавирусу привести к повторной самоизоляции.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить