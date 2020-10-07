Власти Нижегородской области поручили усилить контроль за ношением масок в магазинах

Власти Нижегородской области поручили усилить контроль за соблюдением масочного режима в магазинах.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.

«Использовать средства индивидуальной защиты необходимо всё время, пока покупатель находится в магазине. Я прошу жителей отнестись с пониманием, если сотрудники торговых точек попросят вас соблюдать меры безопасности», — заявил заместитель губернатора Андрей Саносян.

По его словам, нельзя позволить коронавирусу привести к повторной самоизоляции.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.