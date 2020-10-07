В Рязанской области увеличили группировку ликвидирующих пожар на арсенале

В Минобороны России заявили об увеличении группировки сил, занимающейся ликвидацией пожара на складе в Рязанской области.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что она была увеличена до 189 военных, 38 единиц техники, четырёх Ил-76 и трёх вертолётов Ми-8.

«Группировка Минобороны России, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, включает в себя 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолёта Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, три вертолёта Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5», — указывается в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что около 100 военных инженеров были отправлены к горящему арсеналу в Рязанской области.

7 октября в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. На место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.

Военные прокуроры уже начали проверку в связи с произошедшим.