Психолог дал рекомендации тем, кто работает на удалёнке

Главный внештатный психолог Минздрава, декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова Юрий Зинченко дал рекомендации тем, кто работает на удалёнке.

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что фактором риска психологической нестабильности является не перенос работы домой как таковой, а, скорее, состояние неопределённости из-за пандемии.

«Если же мы до сих пор не готовы к работе и жизни в ситуации неопределённости и необходимости самоорганизоваться, то и любые изменения привычного по-прежнему могут сопровождаться ухудшением нашего эмоционального фона и снижением работоспособности», — пояснил эксперт.

По его словам, нужно помнить, что физический тонус оказывает непосредственное влияние на эмоциональное состояние, улучшению настроения способствуют прогулки, свежий воздух, физическая нагрузка.

Зинченко также рекомендует планировать будущее, мечтать, проявлять внимание к себе и своим чувствам.

«Самоизоляция дала нам понять, что мы не можем без живого общения и живых эмоций, их не заменит ни один гаджет и ни одна цифровая платформа. Именно наши родные и близкие чаще всего являются для нас самым верным и сильным источником психологической поддержки», — добавил он.

Ранее руководитель Московского центра психологии Вячеслав Немцов в беседе с Nation News рассказал, как избежать плохого настроения во время пандемии.