В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Кировской области за сутки зарегистрировали 78 случаев COVID-19, заявили в региональном Минздраве.

Об этом сообщает progorod43.

В больницах проходят лечение 2130 пациентов. Выписаны за последние 24 часа 152 человека. Общее количество выздоровевших — 7754.

Также стало известно, что Пермская государственная фармацевтическая академия решила отправить студентов на карантин. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на распоряжение ректора Алексея Турышева. На дистанционное обучение вуз перейдёт с понедельника, 12 октября.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев оценил ситуацию с COVID-19.