В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает progorod43.
В больницах проходят лечение 2130 пациентов. Выписаны за последние 24 часа 152 человека. Общее количество выздоровевших — 7754.
Также стало известно, что Пермская государственная фармацевтическая академия решила отправить студентов на карантин. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на распоряжение ректора Алексея Турышева. На дистанционное обучение вуз перейдёт с понедельника, 12 октября.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев оценил ситуацию с COVID-19.