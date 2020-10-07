В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Кировской области за сутки зарегистрировали 78 случаев COVID-19, заявили в региональном Минздраве.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает progorod43.

В больницах проходят лечение 2130 пациентов. Выписаны за последние 24 часа 152 человека. Общее количество выздоровевших — 7754.

Также стало известно, что Пермская государственная фармацевтическая академия решила отправить студентов на карантин. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на распоряжение ректора Алексея Турышева. На дистанционное обучение вуз перейдёт с понедельника, 12 октября.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев оценил ситуацию с COVID-19.

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