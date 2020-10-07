Инфекционист: говорить о преодолении пика COVID-19 в России рано

Говорить о выходе на плато, как и о преодолении пика коронавируса в России, ещё рано, но ситуация в целом контролируемая, заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

«Пока говорить о выходе на плато или о преодолении пика рано», — цитирует РИА Новости Малинникову.

Она отметила, что потенциальный приход других видов ОРВИ может осложнить ситуацию.

По её словам, на сегодняшний день инфекционные койки есть, в целом ситуация контролируемая.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции в России ещё не отступила, но страна готова к любому развитию событий.

Согласно информации на 7 октября, в России за сутки выявлено 11 115 случаев инфицирования COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 248 619 заболевших.