Путин заявил, что угроза коронавируса в России ещё не отступила

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Угроза коронавирусной инфекции в России ещё не отступила, но страна готова к любому развитию событий. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.
Путин заявил, что угроза коронавируса в России ещё не отступила
  • globallookpress.com

«Угроза вируса ещё не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать чётко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения», — сказал глава государства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве с каждым днём становится сложнее и драматичнее.

Согласно информации на 6 октября, в России выявлено 11 615 случаев заболевания COVID-19, из них в Москве — 4082 случая, в Санкт-Петербурге — 411, в Подмосковье — 347. 

RT ведёт прямую трансляцию встречи.

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