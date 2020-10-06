Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве становится драматичнее

Короткая ссылка
Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве с каждым днём становится сложнее и драматичнее. Об этом в своём блоге написал мэр города Сергей Собянин.
Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве становится драматичнее
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Ситуация с коронавирусом с каждым днём становится сложнее и драматичнее», — пишет мэр.

По его словам, Москва по выявляемости COVID-19 приближается к пиковым значениям весны.

«Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском», — добавил он.

В связи с этим он объявил о введении дополнительных мер контроля за ранее принятыми решениями. 

В частности, речь идёт о приостановке действия социальных карт для проезда школьникам, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, говоря о ситуации с COVID-19 в столице, отметила, что в городе «зафиксировано два негативных антирекорда».

По данным на 6 октября, в Москве за сутки выявлено более 4 тыс. новых случаев COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить