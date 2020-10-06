Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве становится драматичнее
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- РИА Новости
«Ситуация с коронавирусом с каждым днём становится сложнее и драматичнее», — пишет мэр.
По его словам, Москва по выявляемости COVID-19 приближается к пиковым значениям весны.
«Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском», — добавил он.
В связи с этим он объявил о введении дополнительных мер контроля за ранее принятыми решениями.
В частности, речь идёт о приостановке действия социальных карт для проезда школьникам, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями.
Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, говоря о ситуации с COVID-19 в столице, отметила, что в городе «зафиксировано два негативных антирекорда».
По данным на 6 октября, в Москве за сутки выявлено более 4 тыс. новых случаев COVID-19.