Школьникам и пенсионерам в Москве приостановят действие соцкарт

Школьникам, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями в Москве временно ограничат действие социальных карт для проезда, следует из указа мэра города Сергея Собянина.

Документ размещён на сайте мэра.

«Начиная с 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано», — написал Собянин на своём сайте.

Он уточнил, что уплаченные за проезд деньги будут перенесены на более поздний срок.

«До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома», — добавил он.

Ранее Собянин объявил, что московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы в октябре.

Такое решение было принято в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

Как писал RT, депутат Госдумы Елена Строкова направила в правительство предложение предоставить одному из родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск на период каникул, введённых из-за коронавируса.