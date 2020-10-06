Школьникам и пенсионерам в Москве приостановят действие соцкарт

Короткая ссылка
Школьникам, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями в Москве временно ограничат действие социальных карт для проезда, следует из указа мэра города Сергея Собянина.
Школьникам и пенсионерам в Москве приостановят действие соцкарт
  • © Евгений Самарин
  • РИА Новости

Документ размещён на сайте мэра.

«Начиная с 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано», — написал Собянин на своём сайте.

Он уточнил, что уплаченные за проезд деньги будут перенесены на более поздний срок.

«До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома», — добавил он.

Ранее Собянин объявил, что московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы в октябре.

Такое решение было принято в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

Как писал RT, депутат Госдумы Елена Строкова направила в правительство предложение предоставить одному из родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск на период каникул, введённых из-за коронавируса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить