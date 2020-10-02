Родителям младшеклассников предложили дать отпуск на период каникул

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Александра Самсоненко
Депутат Госдумы Елена Строкова предлагает предоставить одному из родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск на период каникул, введённых из-за коронавируса. Обращения направлены главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Копии есть в распоряжении RT.
Родителям младшеклассников предложили дать отпуск на период каникул
  • РИА Новости

Депутат напомнила, что в связи с пандемией коронавируса московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в начале учебного года.

«Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребёнка (с 1 по 4 класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул... Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребёнка в подобный период», — говорится в обращении депутата.

Строкова также отметила, что такая мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребёнка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы в октябре. В Совфеде эту идею поддержали.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что двухнедельные каникулы позволят минимизировать риски инфицирования COVID-19 на фоне роста числа выявленных случаев заболевания коронавирусом.

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