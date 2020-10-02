Родителям младшеклассников предложили дать отпуск на период каникул
- РИА Новости
Депутат напомнила, что в связи с пандемией коронавируса московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в начале учебного года.
«Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребёнка (с 1 по 4 класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул... Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребёнка в подобный период», — говорится в обращении депутата.
Строкова также отметила, что такая мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребёнка.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы в октябре. В Совфеде эту идею поддержали.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что двухнедельные каникулы позволят минимизировать риски инфицирования COVID-19 на фоне роста числа выявленных случаев заболевания коронавирусом.