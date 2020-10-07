Собянин заявил об изменении ситуации с COVID-19 «не в лучшую сторону»
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- РИА Новости
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется, к сожалению, не в лучшую сторону», — сказал он.
По его словам, введённые указом от 25 сентября ограничения касаются и тех, кто уже переболел коронавирусом.
«Учёные ещё слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретённый в результате болезни», — написал мэр.
Как отметил Собянин, неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета и могут заболеть повторно.
Он подчеркнул, что «официальное разделение» людей на тех, кто переболел, и тех, кто не встречался с COVID-19, «простимулирует чёрный рынок поддельных справок».
«Поэтому переболевшие граждане должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел», — сказал он.
Он добавил, что власти Москвы вынуждены были попросить сохранять домашний режим пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.
Собянин напомнил, что для них временно приостановили бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, столичные школы ушли на каникулы, а организации обязаны перевести часть сотрудников на удалёнку.
Ранее Собянин отмечал, что ситуация с распространением COVID-19 становится сложнее и драматичнее.
Как заявлял российский лидер Владимир Путин, угроза вируса в России ещё не отступила, но страна готова к любому развитию событий.
Согласно данным на 7 октября, в столице за сутки зафиксировали 3229 новых случаев коронавируса, были госпитализированы 1035 пациентов.
Подробнее о дополнительных мерах в Москве из-за COVID-19 читайте в материале RT.