Диетолог рассказала о правилах употребления творога

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина рассказала, как правильно употреблять творог.

Взрослым творог лучше есть утром, потому что он задерживает жидкость. Кормящим матерям и детям творог как источник белка, напротив, лучше употреблять вечером, объяснила в интервью радио Sputnik Мухина.

«Творог с зеленью — продукт с большей пищевой ценностью, потому что ещё присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же даёт плюсы для творога. А если там перец или соль — будет только лишняя задержка жидкости. Творог хорошо сочетается со сметаной — это улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, кальция», — рассказала диетолог.

Она также уточнила, что не стоит добавлять в творог сахар, так как это делает продукт более калорийным и ведёт к нарушению углеводного обмена.

Употреблять стоит только натуральный продукт.

«Важно понять, есть ли в твороге крахмал. Для этого дома можно капнуть туда йод. Если капелька посинеет, это будет означать, что творог фальсифицированный. Крахмал в твороге говорит, что это полностью искусственный, ненатуральный продукт, причём фальсификат, производитель обманывает своего потребителя. Чтобы выбрать правильный творог, нужно также понимать, что он не должен обладать кислым, резким запахом», — добавила Мухина.

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